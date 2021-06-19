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"Tekirdağ Lavanta Günleri" sona erdi

19.06.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tekirdağ Lavanta Günleri" sona erdi

TEKİRDAĞ (AA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen "Tekirdağ Lavanta Günleri" etkinliği sona erdi.

Valilik himayesinde Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğin son günü renkli görüntülere sahne oldu.

Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında mor ve eflatunun tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlar çiçek açan lavanta tarlasında fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Kadınların plates yapmasıyla başlayan etkinlik, kitap okuma, fotoğraf çekimi, halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçıların sahne almasıyla devam etti.

Tarlayı ziyarete gelenler, alana kurulan stantlarda lavantadan yapılan ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, etkinlikte lavanta bahçesinde binlerce kişinin ağırlandığını söyledi.

Hacıoğlu, etkinliğin beklediklerinden fazla ilgi görmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Birçok etkinliğin yer aldığı program bugün sona eriyor. Valimizin himayesinde ve belediyelerimizin desteğiyle dolu dolu bir etkinliği geride bıraktık. Önümüzdeki yıllarda bu etkinlikleri daha geniş kapsamlı, daha fazla güne yayarak yapmak istiyoruz." dedi.

Trakya'da en fazla lavantanın bulunduğu ilin Tekirdağ olduğunu ancak bunun pek bilinmediğini aktaran Hacıoğlu, "Bu etkinlikle farkındalık oluşturduk. Lavantanın ilimize ve ülkemize tanıtılmasına katkı sağladık. Bu etkinliklerin artmasıyla ve lavantanın tanınmasıyla Tekirdağ'ın önemli lavanta destinasyonları arasında yer alacağına inanıyorum." diye konuştu.

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