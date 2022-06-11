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Tekirdağ merkezli 11 ildeki terör operasyonunda yakalanan 29 şüpheli tutuklandı

11.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ merkezli 11 ildeki terör operasyonunda yakalanan 29 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 11 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan 29'u tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden HDK'ya yönelik Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, İstanbul, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette işlemleri biten 1 şüpheli de daha sonra adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden, aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve eski HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Ömer Güven, Fisun İşçan, Alev Ateş'in de bulunduğu 29'u tutuklandı. 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında olan 3 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

- Olay

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten HDK isimli yapıya yönelik 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 45 adreste arama yapılmış, 36 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha yakalanmıştı.

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