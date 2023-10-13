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Tekirdağ merkezli 8 ilde ’Bulutlar’ operasyonu

13.10.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen ’Bulutlar’ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince ’Bulutlar’ isimli silahlı organize suç örgütünün Tekirdağ’da bulunan eğlence mekanlarına sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlamak adına haksız kazanç sağladığı, vatandaşların huzurunu bozarak bir çok silahlı yaralama olayına karıştığı, alacak verecek meseleleri sebebiyle kişileri tehdit ederek tahsilat yaptıkları, maddi menfaat elde etmek için şahıslara şantaj yaptıkları tespit edildi.

Sabah düzenlenen şafak operasyonunda eş zamanlı Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars illerinde arama ve yakalama faaliyetleri gerçekleştirildi. 25 kişi, 9 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

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