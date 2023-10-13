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Tekirdağ merkezli 8 ilde "Kafes" operasyonları kapsamında 25 şüpheli yakalandı

13.10.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen "Kafes" operasyonlarında 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hangi büyüklükte olursa olsun halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını ifade etti.

KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda "Bulutlar" olarak bilinen, elebaşılığını Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars'ta çalışma yapıldığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında kasten yaralama, nitelikli yağma, şantaj ve rüşvet suçlarını işlemek suretiyle eğlence mekanlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı, örgüt üyelerinin eğlence mekanları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı, alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi."

Operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığı, 9 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, "Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.

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