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Tekirdağ merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

06.09.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 19 silah ile çok miktarda mermi ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretiyle mücadele kapsamında 30 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de 30 ev ve bir iş yerinde yaptıkları aramada, 11 tabanca, 5 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, bin 747 mermi, 122 av tüfeği mermisi ve 89 kurusıkı mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Tekirdağ emniyet tabanca

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