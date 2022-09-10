Tekirdağ merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 6 Eylül'de, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretiyle mücadele kapsamında 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de 30 ev ve bir iş yerinde yapılan aramada, 11 tabanca, 5 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1747 mermi, 122 av tüfeği mermisi ve 89 kurusıkı mermisi ele geçirilmişti. Operasyonda 23 kişi yakalanmış, diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

