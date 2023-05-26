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Tekirdağ merkezli terör operasyonunda yakalanan 24 zanlı adliyede

26.05.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ merkezli Çanakkale, İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan şüphelinin de bulunduğu 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Partinin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Tekirdağ terör operasyonu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

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