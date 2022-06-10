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Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

10.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobili durdurdu. 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ifadesi doğrultusunda İstanbul'da 11 adreste arama yapıldı. Aramalarda 770 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 2 para sayma makinesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 172 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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