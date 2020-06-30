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Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.06.2020 15:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sürecinde 12 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarından işlem yapıldı.

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