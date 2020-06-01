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Tekirdağ polisi kaçan torbacıyı yakaladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.06.2020 19:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Üzerinden 23 adet kağıda sarılı uyuşturucu madde çıkan şahıs gözaltına alındı.
Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallede park halinde bulunan bir araçtan şüphelendi. Araca yanaşan polis, otomobilin yolcu koltuğunda bir kişi bulunduğunu fark etti. Polislerin kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu fark eden şüpheli ise, birden araçtan inerek ağaçlık alana doğru kaçtı. Kısa süren bir kovalamacanın ardından S.D. isimli şüpheli yakalandı. Zanlının üzerinden 23 adet kağıda sarılı uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 320 TL nakit para çıktı. Uyuşturucu maddelere ve paraya el konulurkenş, S.D. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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