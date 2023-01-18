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Tekirdağ rotalı gemide 290 kilo kokain ele geçirildi

18.01.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Santos Limanı’nda selüloz yüklü bir gemide 290 kilo kokain bulundu.

Tekirdağ rotalı gemide 290 kilo kokain ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Martaş Limanı’na hareket etmek üzere bekleyen gemide bulunan kokaine, Brezilya polisi tarafından el konuldu.

Brezilya polisi, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonda, Sao Paulo kentindeki Santos Limanı’nda selüloz yüklü bir gemide 290 kilo kokain bulunduğunu açıkladı. Kokain, gemide su toplamak için kullanılan ve deniz seviyesinin hemen altında bulunan bölgede, uyuşturucu olmasından şüphelenen polisin dalgıçları çağırmasıyla yapılan aramada tespit edildi. Martaş Limanı’na hareket etmek üzere bekleyen gemide bulunan kokaine, Brezilya polisi tarafından el konuldu.
Resmi verilere göre, 2021 yılında Santos Limanı’nda 17 ton kokaine el konuldu.

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