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Tekirdağ Şehir Hastanesi 651 deprem izolatörleriyle güven veriyor

16.02.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, yer sarsıntılarında zemin hareketinin binaya kontrollü aktarılmasını sağlayan 651 sismik izolatörle güvenli sağlık hizmeti sunuyor.

Teknolojik altyapısı, 158 bin metrekare kapalı alana sahip, nitelikli yatak kapasitesi ile şehir hastanesi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hastaya sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, AA muhabirine, hastanenin sağlık hizmetlerinin yanı sıra güven veren inşasıyla da öne çıktığını ifade ederek izolatörlerin depremden gelen sismik dalgaları çözümleyerek, yapılara zarar vermeyecek hale getirdiğini söyledi.

"651 SİSMİK İZOLASYON BULUNUYOR"

Yapılarda izolatörlerin kullanılmasının sarsıntıların azaltması noktasında çok faydalı olduğunu ifade eden Onar, şöyle konuştu:

"Sağlık hizmetinin afet anında devam ettirilebiliyor olması modern sağlık tesisleri açısından çok önemli. Bunun da en temel unsurlarından bir tanesi enerji ikamesi idamesiyle beraber sismik izolatörler. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 651 sismik izolasyon bulunmakta. Bu sismik izolatörlerin büyüklüğü, kolonun büyüklüğüne göre değişmekte. Tabii binaya mukavemet sağlamak, korumak için binayı afette aynı zamanda elastik kılmak da söz konusu. Yani afet esnasında taşıyıcı elemanlarınızın zarar görmemesi için bu sismik izolatörlerin aktif olarak rol oynaması çok gerekli."

Onar, izolatörlerin binaya esneme payı bıraktığının altını çizdi.

Afet anlarında hastanelerin görevlerini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Onar, şöyle sürdürdü:

"Büyük depremlerde dahi devam eden cerrahi işlemlerin devamlılığının sağlanması ancak bu sismik izolatörlerle mümkün. Bazı bölgelerinden binaya temelin zarar vermemesi ya da temeldeki taşıyıcı unsurların zarar vermemesi ancak bu sismik izolatör ile mümkün. Binanın temel ağırlığı temeldeki kolonların üzerine bu izolatörler vasıtasıyla tutturuluyor ve binanın afet anında hareket kabiliyeti kazanmasıyla beraber kendi kendine zarar vermesine engel oluyor ve çöküşleri büyük oranda engelliyor."

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