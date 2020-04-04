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Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Haziran ayında açılması planlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmalarına başladı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’inden yapılan açıklamada, "Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle çalışmaların kontrollü olarak yürütüldüğü bu günlerde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yapımı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesinin bağlantı yolları inşaatına başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Haziran ayında açılması planlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmalarına başladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’inden yapılan açıklamada, "Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle çalışmaların kontrollü olarak yürütüldüğü bu günlerde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yapımı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesinin bağlantı yolları inşaatına başladı. Şehir merkezi, Malkara, Hayrabolu, Şarköy, Muratlı yönünden gelecek hastaların hastaneye girişlerini kolaylaştıracak yollar, Büyükşehir Belediye Meclisince yol ağına alınarak, yol yapımına başlandı" denildi.
Açıklamada ayıca, "Söz konusu yol, yeni yerleşkesine taşınan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Diş Hastanesinin de ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak. Çağlar Sokak üzerinde devam etmekte olan çalışmaların en kısa sürede bitmesi için gerekli hassasiyet gösteriliyor. Çalışmalar ilerledikçe gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak. Yol projesi Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesince yapılmış olup kamulaştırma çalışmaları yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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