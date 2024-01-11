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Tekirdağ Şehir Hastanesinde üç yılda 3 bin yabancı hasta sağlık hizmeti aldı

11.01.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da 3 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bugüne kadar aralarında 30 farklı ülkeden 3 bin yabancı hastaya hizmet verdi.

Tekirdağ Şehir Hastanesinde üç yılda 3 bin yabancı hasta sağlık hizmeti aldı

Süleymanpaşa ilçesinde 2020 yılında açılan 114 bin 312 metrekare alana kurulu, 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım, 22 palyatif, 22 diyaliz üniteleri, 15 yenidoğan yoğun bakım servisi ve 9 çocuk yoğun bakım yatağı bulunan hastane "bölgenin sağlık üssü" olarak öne çıkıyor.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin Trakya'nın sağlık üssü konumunda olduğunu söyledi.

Hastanenin yakın illerden gelenlere de hizmet verdiğini ifade eden Kalkan, "Hastaneden 3 yılda 1 milyon 50 bini acil başvurusu olmak üzere toplamda 4 milyon 587 bin hasta ayakta poliklinik hizmeti almıştır. 11 bini yoğun bakımda yatmak üzere 71 bin hastamız yatarak tedavi hizmeti aldı. Toplamda 129 bin cerrahi işlem gerçekleştirilerek hastalarımız şifalarına kavuşturulmuşlardır. Hastanemizde özellikle kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanında nitelikli tıbbi işlemler gerçekleştirildi." dedi.

Kalkan, hastanenin son sistem fiziki donanımları, nitelikli tıbbi hizmetleriyle bölgeye sağlık hizmeti sunduğunu aktararak, 39 bin civarında hastane acil servislerine hasta kabulü gerçekleştiğini, bunların 4 bin 587'sinin il dışından sevkler olduğunu dile getirdi.

Hastanenin farklı ülkelerden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirten Kalkan, "Sağlık turizmi kapsamında 3 binin üzerinde hastaya tedavi imkanı sunuldu. Gelen hastalar başta Balkan ülkeleri olmak üzere Kanada'dan, Japonya'dan, Asya'dan tüm Türk Cumhuriyetlerimiz olmak üzere inanılmaz bir şekilde farklı coğrafyalardan hastanemize tedavi olmak üzere gelen yabancı hastalarımız da bulunmaktadır. Onların gözlemleri, izlemleri bize geri dönüş bilgileri de bu ivmenin artarak devam edeceğini göstermektedir." diye konuştu.

ŞEHİR HASTANESİ 651 DEPREM İZOLATÖRLERİYLE GÜVEN VERİYOR

Kalkan, yapılarda izolatörlerin kullanılmasının sarsıntıların azaltılması noktasında çok faydalı olduğunu hatırlattı.

Hastanelerinin izolatörler dışında kendine mahsus donatı sistemlerine sahip olduğunu aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

"6 bin 500 metrekarelik güneş paneli, 11 tonluk yağmur suyu depolama alanları ve yine 450 tonluk yakıt tankı rezervi, 90 bin litrelik oksijen rezerviyle herhangi bir olası afet durumunda da hizmetini yüzde 75 kapasitesinde sürdürmesi halinde 90 gün hiçbir yerden ilave katkı almadan sağlık hizmetini sürdürebilecek bir kapasitedir. Ayrıca 651 kolonunda sismik deprem izolatörleri ile güçlendirilmiş bir yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Esnek fiber optik yapılarıyla da genel hizmet sunumlarında hastanemiz bir çevre dostu hastane konumunda hizmetini sürdürmektedir."

Tekirdağ Şehir Hastanesinde üç yılda 3 bin yabancı hasta sağlık hizmeti aldı

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