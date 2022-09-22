"Tekirdağ soğanı" coğrafi işaretle tescillendi

TEKİRDAĞ (AA) - Acımtırak tada ve göz yaşartan kokuya sahip Tekirdağ soğanı için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamaya göre, coğrafi işaret başvurusu Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan, süreçleri TRAKYAKA tarafından yürütülen Tekirdağ soğanı, menşe işareti ile tescil almaya hak kazandı.

TRAKYAKA tarafından 2021 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan Tekirdağ soğanı, onay sürecinin tamamlanmasıyla Tekirdağ köftesi, Karacakılavuz Dimi dokuması, Malkara eski kaşar peyniri, Tekirdağ peynir helvası, Tekirdağ yapıncak salamura asma yaprağı, Velimeşe bozası ve Hayrabolu tatlısı gibi coğrafi işaret alan 8'inci ürün oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın değerlerine değer katmaya devam ettiklerini belirtti.

Tekirdağ soğanı ile Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürün sayısının 8 olduğunu aktaran Şahin, "Trakya'nın tescilli ürün sayısı 22'ye yükseldi. Başvurudan onay sürecine kadar laboratuvar analizleri, danışman desteği kurumumuz tarafından karşılandı. Emeği geçen ve Trakya'nın değerlerine değer katan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın yöresel bir değeri olan Tekirdağ soğanının Osmanlı Devleti arşivlerindeki 17. yüzyıl narh kayıtlarında, İstanbul'da tüketilen gıda maddeleri arasında yer aldığı görülüyor.

Tekirdağ soğanının ayırt edici özellikleri şu şekilde:

"Kışlık bir çeşit olup, tadı acı, dış kabuk sayısı 2-4, sert ve kuvvetli kokulu, etli depo yapraklar ince veya orta kalınlıkta, sıkı dokulu, az sulu ve dış kabuk rengi koyudur. 3 yıllık üretim sürecinden sonra tüketime hazır hale gelmektedir. Şekil olarak yarım imralı diye adlandırılan ürünlere benzese de aslında ata tohumdur. Kantar topu ve topacı andıran şekle, turuncu ve bakıra benzeyen kabuk rengine, acımtırak tada ve göz yaşartan kokuya sahiptir. Et rengi pembe, açık mordur."

