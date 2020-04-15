YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ Valisi Yıldırım, Malkara sınır kontrol noktasını inceledi

Tekirdağ Valisi Yıldırım, Malkara sınır kontrol noktasını inceledi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.04.2020 19:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesindeki Tekirdağ-Edirne sınırı giriş-çıkış kontrol noktasında incelemelerde bulundu.Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle illerin araç giriş - çıkış noktalarında yol kontrol devriye uygulaması yapılıyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesindeki Tekirdağ-Edirne sınırı giriş-çıkış kontrol noktasında incelemelerde bulundu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle illerin araç giriş - çıkış noktalarında yol kontrol devriye uygulaması yapılıyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bu kapsamda Malkara Haliç Mahallesi’ndeki giriş - çıkış uygulama noktasını ziyaret ederek, vatandaşlara korona virüs tedbirlerini hatırlattı ve bir süre sohbet etti. Vali Yıldırım, “Polisimiz, jandarmamız 24 saat dönüşümlü bir şekilde görevdeler, bu tedbirlerin tamamı hepimizin sağlığı için” dedi.
Sosyal mesafeye dikkat eden polislerin, vatandaşların ateşlerini ölçerek sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol ettiği uygulamada Vali Yıldırım’a, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kamil Kıspet ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Hakan Yıldız eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onun gibisini görmediniz! Lakabı canavar Onun gibisini görmediniz! Lakabı canavar
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:24
Öğle
13:15
İkindi
16:58
Akşam
19:56
Yatsı
21:22

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Bilge Eczanesi
Corlu
Ilgaz Eczanesi
Cerkezkoy
Öznur Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Kardelen Eczanesi
Cerkezkoy
Emin Eczanesi
Kapakli
Kaya Eczanesi
Malkara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trakya'da "koyun kırkma telaşı" başladı

Trakya'da "koyun kırkma telaşı" başladı

Tekirdağ'da kahvehane işletmecisi müşterilerinin 3 bin lira civarındaki borcunu sildi

Tekirdağ'da kahvehane işletmecisi müşterilerinin 3 bin lira civarındaki borcunu sildi

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.