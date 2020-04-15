Tekirdağ Valisi Yıldırım, Malkara sınır kontrol noktasını inceledi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesindeki Tekirdağ-Edirne sınırı giriş-çıkış kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle illerin araç giriş - çıkış noktalarında yol kontrol devriye uygulaması yapılıyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bu kapsamda Malkara Haliç Mahallesi’ndeki giriş - çıkış uygulama noktasını ziyaret ederek, vatandaşlara korona virüs tedbirlerini hatırlattı ve bir süre sohbet etti. Vali Yıldırım, “Polisimiz, jandarmamız 24 saat dönüşümlü bir şekilde görevdeler, bu tedbirlerin tamamı hepimizin sağlığı için” dedi.

Sosyal mesafeye dikkat eden polislerin, vatandaşların ateşlerini ölçerek sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol ettiği uygulamada Vali Yıldırım’a, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kamil Kıspet ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Hakan Yıldız eşlik etti.

