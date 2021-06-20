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Tekirdağ ve Kırklareli'nde sessizlik Edirne'de ise bazı caddelerde maraton yoğunluğu yaşandı

20.06.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ ve Kırklareli'nde sessizlik Edirne'de ise bazı caddelerde maraton yoğunluğu yaşandı

EDİRNE (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar boş kalırken Edirne'de maraton nedeniyle bazı caddelerde yoğunluk oldu.

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

Kentte Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı. Vatandaşların büyük bölümü kısıtlamaya uyuyor.

Tekirdağ'da, kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Edirne'de maraton hareketliliği

Edirne'de ise 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu nedeniyle kent genelinde sabah saatlerinde özellikle Selimiye Meydanı ve maraton parkurlarında hareketlilik yaşandı.

Selimiye Camisi önünde toplanan sporcular kısmen maske ve mesafe kuralına uydu.

Yarışmaya farklı ülkelerden gelen çok sayıda sporcu ve yakınları nedeniyle, sabah saatlerinde bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Polis ekipleri yoğunluğun fazla olduğu noktalarda, vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı.

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