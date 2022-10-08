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Tekirdağ'da 1082 litre kaçak içki ele geçirildi

08.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 1082 litre kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1082 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Marmaraereğlisi ilçesinde, içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında belirlenen bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada 1082 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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