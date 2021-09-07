Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, Suriye uyruklu M.D. yönetimindeki minibüsü Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu. Araçta bulunan Suriye uyruklu 11 göçmen, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücü M.D. gözaltına alındı.



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