YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

07.09.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, Suriye uyruklu M.D. yönetimindeki minibüsü Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu. Araçta bulunan Suriye uyruklu 11 göçmen, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücü M.D. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
PARTNERPişti oldular!Pişti oldular!
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralıGÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:35
Öğle
13:13
İkindi
16:49
Akşam
19:41
Yatsı
21:03

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Göksel Eczanesi
Suleymanpasa
Süleymanpaşa Eczanesi
Suleymanpasa
Trakya Eczanesi
Suleymanpasa
Mutlu Eczanesi
Kapakli
Çınar Eczanesi
Cerkezkoy
Haseki Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.