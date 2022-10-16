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Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

16.10.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu bir minibüste Bangladeş uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Tekirdağ göçmen emniyet

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