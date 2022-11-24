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Tekirdağ'da 12 kişinin sahte içkiden ölmesiyle ilgili 3 sanık hakkında müebbet istemi

24.11.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 12 kişinin sahte içkiden yaşamını yitirmesine ilişkin 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanıklar C.G, K.U. ve M.D hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, soruşturma evrakının incelendiği belirtildi.

İddianamede, 21-26 Haziran 2021 tarihleri arasında birden fazla kişinin sahte içki tüketmelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvurduklarını bildirmeleri üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hastaneye başvuranlardan bir kısmının daha sonra hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, "İlk aşamada beyanı alınabilen hastaların ve beyanı alınamayacak boyutta rahatsız olanlar ile ölenlerin yakınlarının anlatımına göre, rahatsızlanan kişilerin sahte rakı, votka ve viski benzeri alkollü içkileri K.U ve C.G.'den satın aldıkları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sanık C.G'nin sahte içkiyi M.D'den aldığını söylemesi üzerine, bu kişinin adresinde yapılan aramada da sahte içki ele geçirildiği aktarılan iddianamede, ardından 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Sanıkların iş yeri ve evlerinde ele geçirilen sahte rakı, viski ve votkalar ile sahte içki nedeniyle hastalanan ya da ölenlerin evlerinde bulunan içkilerden numune alınarak incelenmek üzere Çukurova Üniversitesi Alkollü İçkiler Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildiği aktarılan iddianamede, numunelerde insan sağlığına zararlı ve ölümcül maddelere rastlandığı belirtildi.

İddianamede, 3 sanığın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek insan sağlığı için tehlikeli olup ölümlere yol açabilen ve yasal olmayan şekilde üretilen içkileri satışa arz ederek kişi ya da kişilerin ölebileceğini öngördüklerinin kabulünün gerektiği belirtildi.

Sanıkların, "müebbet hapis" cezasına çarptırılmaları talep edildi.

OLAY

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan 29 kişiden 12'si yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

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Tekirdağ sahte içki

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