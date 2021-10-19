Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi İstanbul Bulvarı'ndaki TOKİ Polis Uygulama Noktası'nda, İstanbul'dan kent merkezine gelen otomobili durdurdu.

Kontrollerde, otomobildeki 7 Suriye uyruklu yakalandı, araç sürücüsü Suriyeli C.Y. gözaltına alındı.

Ekipler, aynı noktada S.N.B'nin kullandığı başka bir otomobili de durdurdu. Kontrollerde 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücüler C.Y. ile S.N.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yabancı uyruklular, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.



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