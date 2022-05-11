YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Tekirdağ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

11.05.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan H.Y'nin ilçe merkezinde olduğu belirlendi.

H.Y, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den şehit asker için taziye mesajıİYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den şehit asker için taziye mesajı
Bakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdiBakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:48
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:25
Yatsı
22:03
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.