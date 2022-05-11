Tekirdağ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan H.Y'nin ilçe merkezinde olduğu belirlendi.

H.Y, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz