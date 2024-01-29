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Tekirdağ’da 17 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı

İHA İHA
29.01.2024 11:03 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 17 farklı suçtan arandığı ve 14 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen zanlı yakalandı.

Jandarma ekiplerince Çerkezköy Gültepe Mahallesinde H.A. isimli şahsın, 17 farklı suçtan arandığı ve 14 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 2,5 yıldır arandığı belirlenen şahsın farklı il ve mahkemelerden toplamda 11 adet dolandırıcılık, 1 adet silahla yağma, 4 adet hakkı olmayan yere tecavüz ve 1 adet hayvan hırsızlığı olmak üzere toplam 17 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
H.A. isimli şahsın ikametinde yapılan kontrolde, şahıs ikametinin bodrum katında saklandığı yerde yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine teslim edildi.

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