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  4. Tekirdağ’da 186 bin 374 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Tekirdağ’da 186 bin 374 öğrenci karne heyecanı yaşadı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da vali, kaymakam, jandarma, emniyet müdürü ve kurum müdürleri karne dağıttı.

Tekirdağ’da vali, kaymakam, jandarma, emniyet müdürü ve kurum müdürleri karne dağıttı. Kent genelinde 186 bin 374 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Sabah saatlerinde Bahçelievler İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılan Vali Aziz Yıldırım, jandarma komutanı ve kurum müdürleri, Süleymanpaşa ilçesinde öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler dağıttı. Karne dağıtım töreninde Vali Yıldırım, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek, öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesi temennisinde bulundu. Karne dağıtımından sonra Vali, Yıldırım, jandarma komutanı ve kurum müdürleri öğrencilerle sohbet etti.
Karne dağıtım törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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