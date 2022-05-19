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Tekirdağ'da "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

19.05.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için sporcular Yelken İhtisas kulübü önünde toplantı. Yürüyüşte sporcular tarafından Türk bayrağı taşındı.

Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar bayrak taşıyan sporcuları alkışladı. Sahil boyunca devam eden yürüyüş, Barış ve Özgürlük Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından sporcular birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Müzik dinletilerinin ardından program sona erdi.

Etkinliğe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:42
Öğle
13:11
İkindi
17:08
Akşam
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