Tekirdağ'da 1920 öğrenci, TBMM'nin kuruluşunu Trakya halayıyla kutlayacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılına özel programda, Meclis'in açılış tarihine atfen 1920 öğrenci Trakya halayı çekecek.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kutlama programları için hazırlanan 8-11 yaş arası 1920 öğrenci haftada 3 gün çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan program, 23 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Programda, Mevlana İlkokulu, Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu ve Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu öğrencileri, Trakya halayı olarak bilinen kasap havasının yanı sıra çeşitli yörelerden de halk oyunları sunacak.

Gösteriler sahil dolgu alanında gerçekleşecek.

