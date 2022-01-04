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Tekirdağ'da 2 bin 860 litre sahte içki ele geçirildi

04.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 2 bin 860 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta 2 bin 860 litre sahte içki buldu.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde H.A.Y.Ş'nin sahte içki ürettiği ve bu içkilerin Ü.B.Ö'ye ait araçla dağıtımını yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler söz konusu araçta yaptığı aramada bidonlar ve bir tankın içinde 2 bin 860 litre sahte içki ele geçirdi.

Şüpheliler H.A.Y.Ş ve Ü.B.Ö. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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