Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobil ve araçtaki 2 şüphelinin üst aramasında, 2 kilogram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar avro bulundu.

Gözaltına alınan S.Y. ve H.Y'den emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y. adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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