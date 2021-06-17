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Tekirdağ'da 2 yaşındaki kızını pencereden atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen kadın tutuklandı

17.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 2 yaşındaki kızını pencereden atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen kadın tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çocuğunu pencereden atıp ölümüne sebep olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ümmühan D'nin annesiyle oturduğu Nusratiye Mahallesi'ndeki evin penceresinden kızını aşağı attığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İkinci kattan düşen Ayşegül D. (2), ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ayşegül D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun babası Ahmet D, boşanma aşamasında olduğu eşi Ümmühan D'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ümmühan D, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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