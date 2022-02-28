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Tekirdağ'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

28.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında yaptıkları kontrolde E.Y'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Minibüsteki Afganistan, Hindistan ve Pakistan uyruklu 24 kişinin yurda kaçak yollardan girdikleri belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü E.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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