Tekirdağ'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında yaptıkları kontrolde E.Y'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Minibüsteki Afganistan, Hindistan ve Pakistan uyruklu 24 kişinin yurda kaçak yollardan girdikleri belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü E.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz