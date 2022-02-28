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Tekirdağ'da "28 Şubat Postmodern Bir Darbenin Anatomisi" konferansı düzenlendi

28.02.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da "28 Şubat Postmodern Bir Darbenin Anatomisi" konferansı düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), "28 Şubat Postmodern Bir Darbenin Anatomisi" konferansı gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, rektörlük toplantı salonunda düzenlenen konferansta, 28 Şubat sürecinde binlerce kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Vatandaş, üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen birçok kişinin 28 Şubat'ı dün gibi hatırladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üzerinden yıllar geçmesine rağmen o dönem hala insanların zihinlerinde tazeliğini koruyor. O yıllarda üniversite öğrencileri de mağdur edildi. Okulunu bitirmesine bir yıl kala birileri geldi öğrencilere 'başörtün nedeniyle ben seni okutmam' dedi. Başörtüsü nedeniyle memuriyetine son verilmek istenen kişiler oldu. İsmi ihtilal olabilir, devrim olabilir ne olursa olsun her darbe insani olarak vicdansızdır. Yasal olarak cari sistemi tehdit eder."

Rektör Yardımcısı Vatandaş, darbelerin ülkelerin ekonomisinde, insanların hayatlarında ve toplumsal hayatta olumsuzluklara neden olduğunun altını çizdi.

Konferansa, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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