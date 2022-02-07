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Tekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandı

07.02.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandı

TEKİRDAĞ (AA) - Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde uygulanmaya devam ediyor.

Başhekim Lütfi Çağatay Onar, gazetecilere, vatandaşların yerli aşıya güvendiğini söyledi.

Şehir hastanesinde aşı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Onar, "TURKOVAC'ın etkinliği ve güvenirliliği emsallerine kıyasla daha üstün. Bugün itibarıyla Tekirdağ'da 3 bin 800 kişi yerli aşı oldu. Teveccüh son derece fazla. Hastalarımız özellikle TURKOVAC'ı tercih ediyor ve biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Salgınla mücadelede kişisel korunmanın dışında aşıların zamanında yapılmasının da önemine işaret eden Onar, "Vaka sayılarının artıyor olması aşının gücünün az olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine hastane yatış oranı emsal dönemlere kıyasla son derece az görüyoruz. Yerli aşıda şu ana kadar bizim yaptığımız aşılar içerisinde majör bir yan etki görülmedi. Bu çok önemli bizim açımızdan." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Mehmet Çelik de yerli ve milli TURKOVAC aşısını yaptırdığını belirterek, sırası gelenleri aşı olmaya çağırdı.

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Tekirdağ Aşı

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