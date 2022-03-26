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Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

26.03.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul girişi ile ilçenin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 32 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

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