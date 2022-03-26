Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul girişi ile ilçenin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 32 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz