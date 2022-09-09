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Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi

09.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince bir depoda yapılan aramada, 345 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde bir depoda kaçak içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoda yapılan aramada 345 litre kaçak içki, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 şişe etiketi ve 6 bin 850 boş içki şişesi ele geçirildi.

H.T.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ emniyet

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