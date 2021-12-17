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Tekirdağ'da 360 litre sahte içki ele geçirildi

17.12.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 360 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 360 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada 360 litre el yapımı içki ve içki kaynatma düzeneği ele geçirildi.

Şüpheli S.Ş. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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