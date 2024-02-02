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Tekirdağ'da 46 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

AA AA
02.02.2024 12:02 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde 46 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 46 bin makaron, 30 kilogram tütün, 170 bandrol, sigara sarma makinesi ve makaron satışından elde edildiği değerlendirilen 42 bin 230 lira ele geçirdi.

Kaçakçılık olayıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ emniyet makaron

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