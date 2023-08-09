YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da 49. Avcı Bayramı

Tekirdağ’da 49. Avcı Bayramı

09.08.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu ile Tekirdağ Kara Avcıları Derneği’nin düzenlediği 49. Tekirdağ Avcı Bayramı ve Sezon Açılışı etkinliği düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel etkinlikte Trakyalı avcılara hitap eden Başkan Uzunlar, doğal hayatın korunması için sorumlu ve sürdürülebilir avcılık anlayışının daha fazla gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, av sezonunun hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Uzunlar’ın ardından konuşan Tekirdağ Kara Avcıları Derneği Başkanı Cengiz Ataklı da 49. Tekirdağ Avcı Bayramı ve Sezon Açılışı etkinliğinin düzenlenmesine verdiği destek ve katkılardan ötürü Başkan Uzunlar’a teşekkür ederek av sezonunun başlamasını kutladı. Ataklı, konuşmasının ardından Başkan Uzunlar’a teşekkür plaket takdim etti.
Açılış töreninin ardından, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Paşa Halk Dansları Topluluğunun Halk Oyunları gösterisi sergilendi. Büyük alkış alan gösteri sonrası avcılıkla ilgili ürün ve malzemelerin tanıtıldığı stantları ziyaret eden Başkan Uzunlar, avcıların yoğun katılım gösterdiği atıcılık yarışmasının da açılış atışlarını yaptı.
Uzunlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Trakya Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu ile Tekirdağ Kara Avcıları Derneği’nin düzenlediği 49. Tekirdağ Avcı Bayramı ve Sezon Açılışı etkinliğine katılarak Dernek Başkanımız Sayın Cengiz Ataklı’nın ev sahipliğinde, değerli kara avcılarımızla bir araya geldik. Doğal hayatın korunması adına bu yeni sezonun tüm avcılarımıza şuurlu, sorumlu ve sürdürülebilir bir avcılık anlayışı getirmesi dileğiyle sohbet ettik. Yeni sezonun, doğamıza ve yaban hayatına zarar vermeden, sadece spor ve geleneğimizi sürdürme amacı güden tüm avcılarımıza hayırlı, bereketli ve güvenli olmasını diliyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saman balyası yüklü römork alev alev yandıSaman balyası yüklü römork alev alev yandı
Denize girenlerin yol kenarına park ettiği araçlarına kesilen cezalar tepki çektiDenize girenlerin yol kenarına park ettiği araçlarına kesilen cezalar tepki çekti
Esenler Topkule’de askerli kışla da yangınEsenler Topkule’de askerli kışla da yangın
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:06
Öğle
13:21
İkindi
17:12
Akşam
20:25
Yatsı
21:58

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Çarşamba

Özgenur eczanesi
Ergene
Yeni eczanesi
Suleymanpasa
Sağlik eczanesi
Hayrabolu
Yasemin eczanesi
Sarkoy
İpek eczanesi
Corlu
Kolbaş eczanesi
Corlu
Senem eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.