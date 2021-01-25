Tekirdağ'da 5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 5 bin 264 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 220 lira ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

A.D. gözaltına alındı.

