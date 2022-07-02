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Tekirdağ'da 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

02.07.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sentetik ecza ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Zafer Mahallesi'nde otomobilde sentetik ecza ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerince 29 Haziran'da Zafer Mahallesi Hilmi Bey Sokak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde 5 bin 544 uyuşturucu niteliğinde sentetik ecza ele geçirilmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

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