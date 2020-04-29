YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da 5 bin aileye erzak yardımı

Tekirdağ’da 5 bin aileye erzak yardımı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Çorlu’da da tesisleri bulunan Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları ve Ramazan ayı nedeniyle Tekirdağ genelindeki tüm belediyelere, vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplamda 5 bin erzak kolisi teslim etti.Kaptan Demir Çelik Tesisleri Müessese Müdürü Şükrü Erhal Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret ederek erzak kolilerinin teslimi gerçekleştirdi.Ziyaretten ve vatandaşlara ulaştırılmak üzere erzak gönderilmesinden ötürü duyduğu memnuniyet ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şükrü Erhal nezdinde firma yöneticilerine ve yetkililerine teşekkür etti.

Tekirdağ’da 5 bin aileye erzak yardımı

Çorlu’da da tesisleri bulunan Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları ve Ramazan ayı nedeniyle Tekirdağ genelindeki tüm belediyelere, vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplamda 5 bin erzak kolisi teslim etti.
Kaptan Demir Çelik Tesisleri Müessese Müdürü Şükrü Erhal Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret ederek erzak kolilerinin teslimi gerçekleştirdi.
Ziyaretten ve vatandaşlara ulaştırılmak üzere erzak gönderilmesinden ötürü duyduğu memnuniyet ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şükrü Erhal nezdinde firma yöneticilerine ve yetkililerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler
PARTNER Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:04
Öğle
13:12
İkindi
17:02
Akşam
20:11
Yatsı
21:42

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Trend Arena Eczanesi
Corlu
Yazıcıoğlu Eczanesi
Malkara
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Emin Eczanesi
Suleymanpasa
Hakan Eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu'da Ihtiyaç Sahiplerine Gıda Ve Erzak Yardımı

Çorlu'da Ihtiyaç Sahiplerine Gıda Ve Erzak Yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.