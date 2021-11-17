Tekirdağ'da 76 ton kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, 76 ton kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şarköy ilçesinde sirke fabrikasında şarap üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fabrikada yaptığı aramada, tanklar içerisinde 76 ton şarap ele geçirdi.

Sirke fabrikası mühürlenirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.



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