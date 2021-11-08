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Tekirdağ'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

08.11.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, diğer 3 şüphelinin hastanede tedavileri devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine iki gün önce gelen 3 kişi ile işletmede bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmış, kavgada 8 kişi yaralanmıştı.

Tekirdağ'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

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