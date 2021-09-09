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Tekirdağ'da 880 gram eroin ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

09.09.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 880 gram eroin ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 880 gram eroin ve 800 gram bonzai ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi ile Çerkezköy ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 880 gram eroin ve 800 gram bonzai buldu.

Operasyonda şüpheli S.B. gözaltına alındı, Y.T.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Gözaltı Tekirdağ

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İkindi
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Akşam
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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Ece Eczanesi
Suleymanpasa
Ekin Çetinkaya Eczanesi
Suleymanpasa
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
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Suleymanpasa
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