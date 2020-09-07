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Tekirdağ’da açık hava sineması devam ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaz aylarının başında, Korona virüsü salgını nedeniyle sinema ve tiyatro başta olmak üzere tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine başlattığı Açık Hava Sineması etkinliğini, özellikle çocuklara yönelik film gösterimleri ile sürdürüyor.Sahil dolgu alanda Arabalı Sinema etkinliği ile başlayan Açık Hava Sineması etkinlikleri, daha sonra kırsal mahallelerde sosyal mesafeli oturma düzeni ve diğer salgın tedbirlerine uygun şekilde devam etmişti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaz aylarının başında, Korona virüsü salgını nedeniyle sinema ve tiyatro başta olmak üzere tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine başlattığı Açık Hava Sineması etkinliğini, özellikle çocuklara yönelik film gösterimleri ile sürdürüyor.
Sahil dolgu alanda Arabalı Sinema etkinliği ile başlayan Açık Hava Sineması etkinlikleri, daha sonra kırsal mahallelerde sosyal mesafeli oturma düzeni ve diğer salgın tedbirlerine uygun şekilde devam etmişti. Her gittiği yerde büyük ilgi gören etkinlik, vatandaşların ve özellikle çocukların büyük beğenisini kazandı.
Yaz mevsiminin son günlerinde ise Süleymanpaşa merkez mahallelerinde sürdürülen Açık Hava Sineması, bu hafta sonu 100. Yıl ve Yavuz Mahallesi’ndeydi. Cuma gecesi 100. Yıl Mahallesi Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu, Cumartesi gecesi ise Yavuz Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde Bizim Köyün Şarkısı isimli çocuk filminin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimlerin öncesinde çocuklar maskotlarla dans ederek ve fotoğraf çektirerek eğlenirken, yapılan patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramları ile açık havada sinema keyfini güvenle ve doyasıya yaşadılar.
Çocukların yanı sıra ailelerin de ilgi gösterdiği film gösterimlerinin yaz sonuna kadar devam edeceği ifade edildi.

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