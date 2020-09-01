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Tekirdağ’da Adli Yıl açılışı töreni

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:57 | Son Güncelleme

2020-2121 Adli Yıl açılış dolayısıyla Tekirdağ Valilik binası önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunuma töreni gerçekleştirildi.Pandemi nedeniyle Yönetim Kurulu düzeyinde katılım gösterilen törene Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.

2020-2121 Adli Yıl açılış dolayısıyla Tekirdağ Valilik binası önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunuma töreni gerçekleştirildi.
Pandemi nedeniyle Yönetim Kurulu düzeyinde katılım gösterilen törene Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Baro Başkanı Av. Sedat Tekneci, Tekirdağ Adliyesi Hakim ve Savcıları katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam etti. Törende Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül açıklama yaptı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül törende yaptığı açıklamada, "Adalet önce devletten gelmelidir. Çünkü hukuk devletin toplumsal düzenidir. Dolayısıyla adaletin olmadığı toplumlarda birlik ve beraberlik bozulacak, toplumu bir arada tutacak devlet düzeni sarsılacaktır. Öyleyse adaleti tesis etmek, hakim kılmak devletlerin varlığı için olmazsa olmaz şarttır. İnsan hayatını ve toplumsal düzenin temeli olarak gösterilen adalet kavramı üzerinde daha çok düşünmemiz gereken bir dönemden geçmekteyiz. Kendimiz ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız ki mazlumların derdine derman ve zalimlerin karşısında dimdik ayakta duralım. Adliyede görevli yargı mensupları ve çalışanları belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde hassasiyetle adaletin tecellisi için faaliyet göstermektedir. İşlerimizde her hangi bir birikmeye sebebiyet vermeksizin adalet hizmetini hemşehrilerimize sunmaya çalışmaktadır. Madem ki devletin dini ve hikmeti adalettir yüce yaradan bizi bu hikmeti ve fazileti bilenlerden, değer verenlerden eylesin. Unutmayalım ki adalet göğün direğidir o yıkılırsa gökyüzü yerinde duramaz" dedi.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:30
Öğle
13:15
İkindi
16:55
Akşam
19:50
Yatsı
21:14

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

İlker Eczanesi
Corlu
Nuray Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Tunç Eczanesi
Suleymanpasa
Hakan Eczanesi
Suleymanpasa
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