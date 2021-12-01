Tekirdağ'da adres sorarken kalp krizi geçiren kadın güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde adres sorarken kalp krizi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Bahçeli Camisi yakınlarına gelen I.D (25), yolda karşılaştığı kişiye Kumgeçit mevkisine gitmek istediğini söyleyerek adres sordu.

Bu esnada kalp krizi geçiren I.D, yere yığıldı. Adres sorduğu kişi kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan I.D'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, kadının kalp krizi geçirip yere yığılma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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