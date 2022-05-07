Tekirdağ'da ağabeyini silahla yaralayan eski milletvekiline adli kontrol

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ağabeyini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski milletvekili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün tartıştığı ağabeyi A.N'yi silahla bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski Tekirdağ milletvekili K.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.



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