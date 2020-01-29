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Tekirdağ'da "akaryakıt yolsuzluğu" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da "akaryakıt yolsuzluğu" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ'de (TEKPARK) akaryakıt yolsuzluğu yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının TEKPARK AŞ'de mazot yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Kaçakçılık ve Organize Grup Amirliği ekiplerince ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Akaryakıt yolsuzluğu" yaptıkları iddiasıyla S.E, G.B, M.B, Ö.T, İ.V, O.Ç, T.V, Ö.G, E.Ş, C.Ç. ve H.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete getirildi.

- Olay

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait TEKPARK AŞ bünyesinde, Çorlu ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 155 otobüsün kullandığı mazotta yolsuzluk yapıldığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, TEKPARK AŞ yöneticileri hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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11 gözaltı Çorlu Operasyon Yolsuzluk

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