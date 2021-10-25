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Tekirdağ'da alabora olan bottan denize düşen 2 kişiden biri öldü, biri kayboldu

25.10.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da alabora olan bottan denize düşen 2 kişiden biri öldü, biri kayboldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında botun alabora olması nedeniyle denize düşen 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu.

Mürefte Limanı açıklarında karaya oturan römorköre yardım için giden bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

Bottaki 2 kişi denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler denizde M.A'nın cansız bedenine ulaştı.

Denizde kaybolan M.B'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

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