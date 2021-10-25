Tekirdağ'da alabora olan bottan denize düşen 2 kişiden biri öldü, biri kayboldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında botun alabora olması nedeniyle denize düşen 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu.

Mürefte Limanı açıklarında karaya oturan römorköre yardım için giden bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

Bottaki 2 kişi denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler denizde M.A'nın cansız bedenine ulaştı.

Denizde kaybolan M.B'yi arama çalışmaları ise sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz